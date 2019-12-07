أشعل أمين شرطة تابع لمركز شرطة كوم أمبو شمال محافظة أسوان، اليوم، النيران في جسده بقرية حجازة بسبب خلافات عائلية.

تلقى اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان، إخطارا من العميد محمود مرعي مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بتلقيه بلاغا من مستشفى كوم أمبو المركزي يفيد بوصول " م . أ" أمين شرطة مصابا بحروق شديدة بعد إشعال النيران في جسده.

وبالفحص والتحري من رجال المباحث بمركز شرطة كوم أمبو، تبين أن أمين الشرطة أقدم على إشعال النيران في جسده بسبب وجود خلافات عائلية وجرى نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجرى تحرير محضر شرطي بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة بكوم أمبو والتي تباشر التحقيق.