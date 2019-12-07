تبدأ وزارة النقل، بعد قليل، تدشين خط ملاحي بين "الغردقة - شرم الشيخ"، بعد تأجيل تدشينه 12 شهرا، وذلك لخدمة الركاب والحركة السياحية الداخلية بين المدينتين.

وقال وزير النقل، إن الخط الملاحي الذي سيجرى تدشينه اليوم، سيعمل على تنشيط حركة السياحة الداخلية، وسيعمل على تسهيل حركة التنقل بين الغردقة إليّ شرم الشيخ والعكس صحيح.

وأوضح أنه سيجرى انطلاق أولى الرحلات اليوم، عبر العبارة السياحية "كوين نفرتيتي" التابعة لشركة الجسر العربي للملاحة المملوكة لمصر والأردن والعراق، مشيرا إلى أن كل مجالات وزارة النقل ستشهد طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة على كل المستويات.

وأكد وزير النقل، أنه عقب توليه حقيبة النقل اتخذ عدد من الإجراءات العاجلة لرفع معدلات السلامة والأمان بالمحطات والقطارات والورش وتوفير قطع الغيار الاصلية ورفع مستوى العامل البشري وإعاده تدريبه، وجرى اعتماد وتشغيل المعهد الفني فوق المتوسط لتكنولوجيا السكة الحديد وعقد دورات تدريبية لكل العاملين بالسكك الحديدية ورفع معدلات الصيانة وحوكمة دخول الركاب للمحطات والعمل على انضباط مواعيد قيام القطارات والحرص على إعلام الركاب بأي تاخيرات بسبب تهدئة القطارات، بسبب اعمال تحديث وتطوير نظم الإشارات على خطوط السكك الحديدية.

مصدر: الخط الملاحي "الغردقة - شرم الشيخ" يربط الأقصر وأسوان

فيما أوضح مصدر بوزارة النقل، أن الخط الملاحي الذي سيجرى تدشينه اليوم بين "الغردقة - شرم الشيخ"، سيعمل على تسهيل حركة تنقل الركاب بين المدينتين، مشيرا إلى أنه سيجرى نقل السياح بسياراتهم وأتوبيساتهم على العبارة السياحية "كوين نفرتيتي"، من شرم الشيخ إلى الغردقة، بحيث يمكنهم بأتوبيساتهم الانتقال من الغردقة برا إلى الأقصر وأسوان والعكس من أسوان والأقصر إلى الغردقة ثم بحرا إلى شرم الشيخ.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن العبارة "كوين نفرتيتي" ستجري رحلة واحدة أسبوعيا وسيجرى زيادتها بعد ذلك مع تزايد الإقبال من شركات السياحة والانتقال بين شرم الشيخ والغردقة عبر الخط الملاحي الجديد، موضحا أن العبارة السياحية تسع 580 راكبا، بالإضافة إليّ 130 سيارة و6 "باصات"، لافتا إلى أن ذلك فى إطار مجهودات وزارة النقل ومحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر لتشجيع البرامج والمخططات السياحية وتنوع المنتج السياحي.