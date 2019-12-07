تمكنت حملة أمنية مكبرة في محافظة كفر الشيخ، من ضبط مزارع، مقيم بإحدى قرى مركز شرطة البرلس، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في 149 حكماً قضائياً.

وضبطت مباحث البرلس، برئاسة الرائد محمد أبو الخير، و تحت إشراف اللواء هيثم عطا مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية، مزارع مقيم بإحدى قرى مركز شرطة البرلس، مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 149 حكماً قضائياً منهم 124 حكم جزئي، و25 حكم مستأنف في قضايا تبديد بلغ مدة العقوبة الصادرة ضده فيها 104 سنوات حبس، وكفالات بلغت 41 ألف جنيه.

وتأتي الحملات الأمنية من جانب إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، في إطار مكافحة الجرائم بشتى صورها وأحكام السيطرة الأمنية لضبط العناصر الخطرة وذوي الأنشطة الإجرامية، وحائزي الألعاب النارية.