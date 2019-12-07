أمر شريف عبدالمنعم رئيس نيابة الخانكة، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بقتل شقيقه بسبب مطالب المجني عليه للأموال منه واقتراض مبلغ 800 جنية ورفضه العمل والبحث عن وظيفة.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي بورود بلاغ من الأهالي بوجود جثة أحد الأشخاص داخل شقتة بعقار سكني بناحية شارع الوحدة المحلية القلج دائرة المركز.

والانتقال إلى الواقعة وبالفحص تبين وجود جثة "محمد ع م" 54 سنة بدون عمل والسابق إتهامه في 23 قضية "سرقة بالإكراة و مخدرات ونصب ومشاجرة وتدابير أمنية وسلاح وهروب من المراقبة ونشل ومسجل خطر"، وكان مسجى على ظهرة بأرضية الصالة يرتدي كامل ملابسه، ووجود متعلقاتة الشخصية بجوارة وبمناظرة الجثة تبين إصابتها بعدد 2 جرح طعني غائر بالرقبة من الجهة اليسرى واليمنى وسحجات بالوجة.

وباستكمال الفحص وتكثيف التحريات تبين أن المجني علية مقيم بالشقة المشار إليها (المملوكة لشقيقته وشقيقة المدعو إسلام ع م 49 سنة) سائق والسابق إتهامه في 6 قضايا.

وبمناقشته أقر بإرتكابه الواقعة فجر أمس على أثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب قيام المجني علية بطلب مبلغ مالي منه قدره 800 جنية ورفضة منحه ذلك المبلغ لكونة يرفض العمل، حيث تطورت المشاجرة ليتعدى المتهم على شقيقه بسلاح أبيض سكين محدثاً إصابته التي أودت بحياته، مشيرا إلى أنه تخلص من السلاح المستخدم بإلقائة بأحد المصارف المجاورة لسكنة

وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى الصحة النفسية بالخانكة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.