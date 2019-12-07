قال مصدر طبي بمديرية الصحة بأسيوط، إنه جرى اكتشاف إصابة 20 طالبا بمرض الجديري المائي، بإحدى مدارس إدارة أبنوب التعليمية، وجرى عزلهم ومنحهم إجازة 15 يوما وتقديم العلاج اللازم لحين تماثلهم للشفاء، وذلك بالتعاون مع الإدارة الصحية بالمركز.

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن مديرية الصحة على استعداد تام للتعامل الفوري مع أي عارض، وعليها توفير جميع الأدوية والأمصال بمستشفياتها وفقا للبروتوكول المتبع فيما بينها وبين مديرية التربية والتعليم.

وأوضح المصدر أن حملات الكشف الطبي المبكرة، تفحص الطلاب المصابين بفيروس الجديري المائي وعقب اكتشاف إصابتهم يجرى منح الأطفال إجازة مدرسية لمدة 15 يوما حتى لا تنتشر العدوى بين التلاميذ في الفصول، مشيرا إلى أن أعراض الجديري المائي عبارة عن ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وطفح جلدي بشكل مميز والعلاج لا يحتاج سوى الراحة بالمنزل.

ومن جانب آخر اتخذت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة عدة إجراءات احترازية لمواجهة أمراض الشتاء ومنها الجديري المائي، عن طريق تشكيل فريق صحي للكشف على التلاميذ بالمدارس، وكذلك تكثيف الندوات التثقيفية للطلاب والأهالي حول أعراض تلك الأمراض.