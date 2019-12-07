منها تهوية جيدة.. إرشادات التعامل مع تسريب الغاز "القاتل الصامت"

تعرضت طالبة للاختناق، أمس، بعد أن استنشقت بخار الماء بكثافة في أثناء استحمامها، ولم تكن هذه الطالبة هي الحالة الأولى، حيث يتعرض الكثيرون للاختناق بسبب غاز أول أكسيد الكربون المتسرب في أثناء استعمال سخانات الغاز، والذي جرى وصفه بـ"القاتل الصامت"، نظرًا لأنه عديم اللون والرائحة كما أنه قابل للاشتعال.

مخاطر التعرض إلى هذا الغاز:

- يمنع وصول الأكسجين إلى جميع أنسجة الجسم.

- يؤثر على عضلة القلب ووظائف المخ الحيوية ما قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.

- فقدان الوعي أو تشنجات أو إغماء في بعض الحالات.

ونصح مركز الإسكندرية للسموم باتباع الإرشادات الآتية حفاظًا على سلامة الأرواح:

- عدم غلق نوافذ المطبخ والحمامات.

- عدم استخدام البوتاجاز لتدفئة المنزل.

- عدم استعمال أي مصدر للاشتعال مثل الإشغال الذاتي أو أي موقدات للهب "شمعة أو ولعات السجائر" عند الشك في وجود تسرب للغاز، ويجب غلق محابس الغاز ما قد يسبب انفجارا، وأيضًا التوجه إلى مركز السموم.

- عدم استعمال أي مولدات للكهرباء خصوصًا التي تعتمد على البنزين أو الجاز في مكان مغلق.

- عدم استخدام مفاتيح الكهرباء عند الشك في وجود تسرب للغاز.

- يجب التأكد من كفاءة سخانات الغاز والبوتاجازات من حيث مصادر التهوية وعدم انسدادها، بالكشف عنها بصفة دورية من عمال الصيانة من الشركات المتخصصة.

- في حالة وجود سخانات غاز في الحمامات فيجب وجود مصدر جيد للتهوية وتركيب شفاطات.

- عند اكتشاف حالات تسمم داخل المنزل على المسعف أن يفتح جميع النوافذ ووضع كمامة على فمه وأنفه حتى لا يصاب، ويحب نقل المصاب إلى مكان جيد التهوية ونقل الحالات لأقرب مستشفى تخصصي، ووضعهم على أكسجين 100%.

- عند حدوث صداع أو دوخة أو شعور بالغثيان أو إغماء أو تشنجات أو شعور ببعض الآلام في الصدر أو صعوبة في التنفس يجب التوجه إلى أقرب مركز سموم.