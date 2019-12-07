قال عادل ياسين أمين عام نقابة التجاريين، إن مجلس النقابة ناقش، اليوم السبت، إجراء الانتخابات العامة في النقابة من عدمها، والتي من المقرر إجراؤها في فبراير 2020، موضحا أن المجلس اشترط عملية فتح باب الترشح للانتخابات بعد الانتهاء من قانون النقابة وتعديلاته المطروحة حاليا على البرلمان، والتي من شأنها زيادة موارد التمويل المخصصة للنقابة، من خلال فرض دمغات على البنوك، مثل نقابات المهندسين والأطباء والمحامين.

وأكد ياسين في تصريحات لـ"الوطن"، أنه لم يتحدد الجدول الزمني للانتخابات لحين إقرار القانون الخاص بالموارد والتعديلات القانونية، خاصة أن الانتخابات السابقة تم إلغاؤها قضائيا بسبب تعديلان القانون.

وأضاف أن المسؤولين والوزراء التجاريين لم يساعدوا النقابة ماليا ولم يساهموا في تعديل القانون، كما أن التجاريين الأعضاء غير مهتمين بالنقابة ولم يرشحوا أنفسهم لضعف المعاشات التي تعتبر مؤثرة في كل التجاريين داخل مصر، وعددهم مليون و350 ألف تاجر، منهم مليون لم يسددوا اشتراكاتهم حتى الآن.

وطالب أمين عام "التجاريين"، بفرض دمغة على البنوك والشركات والجهات التي يعمل فيها محاسبين لصالح النقابة لتحسين مواردها.