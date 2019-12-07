واجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وخصمه العمالي جيريمي كوربن مساء الجمعة في مناظرة لم تنطو على مفاجآت، إذ قدم كل واحد حججه حول بريكست "انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي"، قبل 6 أيام من الانتخابات التشريعية.

ولأكثر من ساعة، تواجه المسؤولان ملتزمين الحذر في مواقفهما، ولعب الزعيم المحافظ الذي أظهرت استطلاعات الرأي تقدم حزبه بـ10 نقاط، مجددا ورقة اتفاق بريكست الذي تفاوض بشأنه مع بروكسل.

ويأمل جونسون في الحصول على غالبية وبالتالي تبني اتفاق بريكست "قبل عيد الميلاد"، ووعد بتطبيق بريكست في 31 يناير بعد تأجيله 3 مرات.

وفي بلد منقسم حول بريكست، دافع كوربن عن اقتراحه تنظيم خلال 6 أشهر استفتاء ليختار البريطانيون بين اتفاق جديد للخروج من الاتحاد الأوروبي والبقاء فيه، وقال كوربن، إنه سيبقى حياديا خلال الاستفتاء الجديد، ما دفع جونسون الى تعليق ساخر.

وتساءل: "كيف يمكنكم الحصول على اتفاق مع بروكسل حول بريكست إذا كنتم لا تؤمنون به؟ إنه لغز يصعب فهمه".

من جهة أخرى أعلنت دبلوماسية بريطانية معتمدة في الولايات المتحدة استقالتها قبل 6 أيام من الانتخابات التشريعية في بريطانيا، مؤكدة أنها لم تحتمل "الترويج لأنصاف حقائق" حول "بريكست"، كما ذكرت سي إن إن، أمس الجمعة.

وفي كتاب الاستقالة المؤرخة في 3 ديسمبر والذي اطلعت عليه القناة الأمريكية، ذكرت ألكسندرا هول التي كانت مكلفة ملف بريكست في السفارة بواشنطن، أن منصبها لم يعد يحتمل من الناحيتين المهنية والشخصية.