يحرص بنك ناصر الاجتماعي في نهاية كل شهر على وصول المعاشات والنفقات إلى مستحقيها، ويقدم لهم الكثير من الخدمات المصرفية للتسهيل على العملاء صرف مستحقاتهم المالية، واهتم البنك أيضا بفئة المطلقات ووفر لهم خدمة صرف النفقة بالمحمول، وتستعرض "الوطن" إجراءات صرف النفقة من بنك ناصر الاجتماعي، وكيفية استخدام خدمة صرف النفقة بالهاتف المحمول:

إجراءات صرف النفقة للمطلقات من بنك ناصر

- تقدم المطلقة صورة طبق الأصل من حكم النفقة سواء كانت أجر المسكن أو أجر الحضانة أو البدلات.

- يجب أن يكون الحكم غير مطعون عليه بالاستئناف.

- تقديم الصيغة التنفيذية للحكم، وبعد الانتهاء من الإعلان تطلب الزوجة أو المطلقة شهادة من قلم المحضرين تفيد تمام إعلان الصورة التنفيذية.

- تستخرج المطلقة "برنت التأمينات" الخاص بها وبطليقها وتقديمه للبنك.

- يجري البنك التحريات اللازمة عن طريق قسم الشرطة.

- وفور التأكد من التحريات يصرف البنط النفقات والأجور بصفة دورية كل شهر.

خطوات صرف النفقة للمطلقات بالهاتف المحمول

- يجرى تسجيل الرغبة في صرف النفقة بالمحمول من خلال اسستمارة تسجيل في فرع البنك او في أحد فروع شركات المحمول المختلفة.

- ترسل شركات المحمول كود للصرف على هيئة رسالة عبر الهاتف المحمول، والذي يتم تغيير شهريا للحفاظ على أموال مستحقي النفقة.

- يجرى خصم مبلغ جنيه فقط على كل 100 جنيه من مستحق النفقة .

- ولصرف المستحقات المالية يجب التوجه إلى أحد فروع شركات المحمول بالكود المرسل عبر الرسائل النصية للهاتف المحمول.