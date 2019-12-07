تمكنت مباحث التموين بالغربية من ضبط 7 أطنان منظفات صناعية مجهولة المصدر داخل مصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بدون ترخيص، و10 آلاف قطعة حلوى وعبوة سناكس غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية، و6 أطنان أعلاف حيوانية، وطن سكر تمويني.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان، مدير مباحث التموين، يفيد بضبط 7 أطنان و89 كيلو جراما منظفات صناعية مجهولة المصدر داخل مصنع بدون ترخيص بقرية منشأة العياري، مركز قطور.

كما جرى ضبط 5 أطنان أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الحيواني، وضبط 8 آلاف 220 قطعة حلوى أطفال غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و1533 عبوة سناكس أطفال منتهية الصلاحية، وطن سكر تمويني قبل بيعها بالسوق السوداء بحوزة صاحب محل بقالة، بالإضافة لضبط 750 كيلو جرام رنجة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و350 كيلو جرام دقيق بلدي مدعم داخل مخبز سياحي، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.