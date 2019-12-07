قال الدكتور ماهر شتية، عمدة قرية نجريج، إنه جرى افتتاح معهد محمد صلاح الأزهري في بلدته، وذلك بعدما تدخل رئيس الوزراء وحل الأزمة، لافتا إلى أن الدراسة في المعهد بدأت الأحد الماضي، والمفترض أن الدراسة بالمعهد ستكون فترتين غدا.

وأضاف "شتيه" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "اليوم"، والذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية "DMC"، أن مدرسة نجريج للتعليم الأساسي بها تكدس كبير في الفصول، وسينقل عدد من الطلاب من المدرسة إلى المعهد الأزهري خلال الفترة المسائية: "الأهالي مش رافضة أنهم يروحوا المعهد"، موضحا أن "صلاح" طلب من رئاسة الوزارء تحويل المدرسة إلى مدرسة ابتدائية؛ وهو الأمر الذي رفضه الأزهر الشريف: "الأزهر اتبرع بالأرض، وبدأ البناء بواسطة الأزهر، ورئيس الوزراء سمح أنه يكون فيه استضافة داخل المعهد للمدرسة الابتدائي".

وأكد أن بعض الأهالي رفضوا الأمر بسبب عمل المدرسة من الساعة 7 صباحا حتى 2 ظهرا؛ فيما سيتلقى الطلاب حاليا فترة دراستهم لمدة 3 ساعات فقط بعد تحويلها إلى فترتين: "اللي بيحصل دة كله حل مؤقت، ولسة المشكلة قايمة لحد بكرة، وهيكون فيه حلول".