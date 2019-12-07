تمكن رجال الجمارك باللجنة الأولى بمنفذ أرقين برئاسة أحمد الصاوي أحمد مدير الجمرك، اليوم، من ضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنه 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وحسب بيان إعلامي صادر من الجمارك "بناء على مذكرة مشتركة من الرائد إسلام حرز الله بإدارة البحث الجنائي وياسر السيد بالأمن الجمركي مفادها اعتزام الراكب (س. م. ا) سوداني الجنسية والمسافر إلى السودان تهريب كمية من الأدوية البشرية".

وبالعرض على مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لتفتيش أمتعة الراكب الشخصية حيث تبين وجود 150علبة فينتولين بخاخ و900 قرص ديباكين 500 ملج و75علبة فليكسوتايد بخاخ و150 حقنة زوفران و75علبة ماربالين كريم و400 قرص يونيفيللين و400 قرص التراميدانين و300 قرص من صنف أندرال و150 قرص أميلو و300 قرص دوسباتالين روتاد و30 أمبول كابرون مخبأة بين طيات الملابس داخل أمتعته الشخصية.

وقرر مدير عام الإدارة العامة لجمارك أسوان، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 43 لسنة 2019.