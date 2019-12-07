قالت مصادر أمنية يمنية، إن مسلحين مجهولين على متن دراجة نارية، هاجموا بوابل من الرصاص، مساء اليوم السبت في مدينة عدن، نائب مدير القوى البشرية في قوات الحزام الأمني محمد صالح، وأردوه قتيلا قبل أن يلوذوا بالفرار، وفقا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو" الدولية الفرنسية.

وقالت صحيفة "عدن الغد"، إن مسلحين اغتالوا "محمد صالح" قبل وقت قصير من الآن، فيما قال مصدر أمني إن المسلحين أطلقوا النار على "صالح" أمام منزله بحي المنصورة وأردوه قتيلا على الفور، وفقا لما ذكره موقع "يمن برس".

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وقعا "اتفاق الرياض" في 5 نوفمبر الماضي بالعاصمة السعودية "الرياض" والذي نص في أحد بنوده على عودة الحكومة اليمنية الحالية إلى عدن بهدف صرف الرواتب وتوفير الخدمات في المدن المحررة.

ونص الاتفاق على تشكيل حكومة كفاءات سياسية لا تتعدى 24 وزيرا، يعين الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أعضاءها بالتشاور مع رئيس الوزراء والمكونات السياسية، على أن تكون الحقائب الوزارية مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، كما يضمن مشاركة المجلس الانتقالي الجنوبي، في وفد الحكومة لمشاورات الحل السياسي النهائي.