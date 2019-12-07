رصدت الولايات المتحدة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار، لإلقاء القبض على فاوستو إيسيدرو ميسا فلوريس، الملقب بـ"تشابو إيسيدرو" والمتهم بالإشراف على عمليات إتجار بالمخدرات على ما أعلنت السفارة الأمريكية في المكسيك.

ويبلغ "تشابو إسيدرو" 37 عاما، وهو متهم بالإتجار بالكوكايين والهيرويين والأمفيتامين وتصديرها إلى الولايات المتحدة، وفقا لما ذكرته إذاعة "مونت كارلو" الدولية الفرنسية.

"تشابو إيسيدرو" قائد العصابة الاجرامية "ميسا فلوريس"

واعتبرت السفارة الأمريكية، أن الرجل المكسيكي لا يزال يقيم في بلده الأم على ما جاء في بيان صدر في واشنطن، موضحة: "هو قائد العصابة الإجرامية "ميسا فلوريس" وهي منظمة مهمة للإتجار بالمخدرات في ولاية سينالوا" الواقعة على ساحل خليج كاليفورنيا، وستمنح مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار لكل "من يوفر معلومات تؤدي مباشرة إلى توقيف ميسا فلوريس أو محاكمته".

وكان التعاون بين المكسيك والولايات المتحدة في مكافحة الاتجار بالمخدرات شهد تعقيدات بعدما درس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إمكان تصنيف كارتلات المخدرات على أنها "منظمات إرهابية"، قبل أن يعدل عن ذلك بطلب من نظيره المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

وكانت 3 نساء و6 أطفال من جماعة مورمون في شمال المكسيك، اغتيلوا مطلع نوفمبر الماضي في هجوم نسب إلى كارتلات مخدرات نافذة جدا في المنطقة الحدودية.

وحضّت واشنطن يومها المكسيك على "إعلان الحرب" على هذه الكارتلات، وقال دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة مستعدة للمساهمة مباشرة في ذلك، إلا أن المكسيك رفضت العرض وأكد رئيسها معارضته لأي عملية عسكرية أمريكية في بلاده.