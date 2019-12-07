فرضت ميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، ضمن انتهاكاتها وعبثها بدور المساجد، رسوما على المصلين الذين يؤدون الصلاة في مساجد العاصمة اليمنية "صنعاء"، وبقية المناطق الواقعة تحت سيطرتها.

وأكدت مصادر وسكان محليون في العاصمة اليمنية، فرض ميليشيات الحوثي الإيرانية مؤخرا، رسوم مالية على المصلين في بعض مساجد العاصمة الواقعة في الأحياء ذات الكثافة السنية، في إطار ما أسمته حملتها لجمع الأموال لتمويل عملياتها الحربية.

وأشارت المصادر، إلى أن الميليشيات نصبت لوحات إعلانية في مداخل عدد من مساجد العاصمة، تضم أسعار الدخول إلى المساجد لآداء الصلاة، لافتة إلى أن اللوحات الإعلانية حملت تسعيرة دخول المصلى إلى المساجد، على النحوي التالي: لأداء صلاة الفجر 100 ريال، وصلاتي المغرب والعشاء 50 ريالاً، وصلاة الجمعة 100 ريال، وصلاة التراويح 100 ريال، فيما صلاتي الظهر والعصر تؤديان مجانا، وفقا لما ذكرته صحيفة "الإمارات اليوم"، على موقعها الإلكتروني.

وبينت اللوحة، أن المبلغ يشمل جميع الخدمات، ويسمح لكل أب اصطحاب ابنا واحدا مجانا، مبينة أنه وتعاون منهم يسمح لخطيب الجمعة مجانا، والمؤذن مجانا، مع اثنين من مرافقيه.

ولاقى هذا الإعلان، استهجان وغضب كبيرين، من قبل اليمنيين، والذي يأتي ضمن التعدي الحوثي على المساجد وأماكان العبادة، واستهدفت هذه المليشيات المساجد الواقعة تحت سيطرتها، ووصل بها الأمر إلى تفجيرها وإحراقها.

جدير بالذكر، أن النزاع في اليمن، تسبب بمقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم عدد كبير من المدنيين، بحسب منظمات إنسانية، ولا يزال هناك 3.3 ملايين نازح، فيما يحتاج 24.1مليون شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، إلى مساعدة، بحسب الأمم المتحدة، التي تصف الأزمة الإنسانية في اليمن، بأنها الأسوأ في العالم حاليا، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الفرنسية.