التعليم: التطوير خطة دولة وليس وزير

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية والتعليم، إن تطوير التعليم، وقدرات المعلمين، لن يجري بين عشية وضحاها: "القطار تحرك وأحنا ماشيين في الاتجاه الصحيح، والتطوير المرة دي خطة دولة، وليست خطة وزير أيا كان مين الموجود".

وأضاف "حجازي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل وحسام حداد، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن الوزارة تسعى لتربية جيل تعليمي جديد، لديه العديد من المهارات والقيم والسلوك الصحيح، الذي يدعم المنفعة العامة عن المنفعه الخاصة، موضحا أن العلاقة بين الأسرة والمدرسة هامة، لذا لجأت الوزارة لضبط اللائحة الداخلية للانضباط الطلابي.

وأكد أن كمية المعلومات، لم تعد هدفا خلال الوقت الراهن، ولكن ما تسعى الوزارة لترسيخه، هو معالجة المعلومات والحصول عليها، وبناء شخصية طفل سوية، بمساعده أولياء الأمور، مشيرا إلى أن قائمة التوقعات الجديدة، التي أطلقتها الوزارة تهدف لتنمية نواتج التعلم والمهارات: "لازم الأسرة والمدرسة، وكله يشتغل عليها، والوزارة مش بترخص لإنشاء سناتر تعليمية".

وتابع: "مادة التربية الدينية، احنا مهتمين بيها، وأيضا مادة القيم والأخلاق، وعايزين ولادنا يمارسوها".