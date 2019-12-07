أدان ممثلو المنظمات والدول الأجنبية بالعراق، الهجوم الذى شنه مسلحون على المتظاهرين، فى ساحة الخلاني، وجسر السنك وسط بغداد، أمس.

وشهدت ساحة الخلاني، وجسر السنك، إطلاق رصاص حي من قبل مجهولين، إضافة إلى قنابل مسيلة للدموع على المتظاهرين بالعراق، فيما أعلنت وزارة الداخلية، فتح تحقيق بالحادث، الذي أدى إلى مقتل وإصابة 84 شخصا.

وأدانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين بلاسخارت، بشدة الهجمات على المتظاهرين السلميين في العراق.

وقالت بلاسخارت في بيان اليوم: "إننا ندين عملية إطلاق النار على المتظاهرين العزل في وسط بغداد ليلة الجمعة الماضية، ما ترك عددا مرتفعا من الوفيات والإصابات، بين المواطنين الأبرياء"، مضيفة: "أن قتل المتظاهرين غير المسلحين من عناصر مسلحة، يعتبر عملا وحشيا ضد شعب العراق".

وشددت على وجوب تحديد هوية المسلحين، وتقديمهم إلى العدالة دون تأخير، مناشدة القوات الأمنية العراقية، ببذل كل جهد لحماية المتظاهرين السلميين، من أعمال العنف التي تنتهجها العناصر المسلحة العاملة خارج نطاق سيطرة الدولة.

وقالت السفارة الأمريكية فى العراق، إن أعمال العنف الوحشية التي وقعت الليلة الماضية ضد المتظاهرين العزل، كانت مروعة ومرعبة، مطالبة الحكومة العراقية باتخاذ خطوات إضافية لحماية المتظاهرين، ومحاسبة مرتكبي الهجمات.

فيما دعت السفارة الفرنسية، إلى ضرورة الكشف عن هوية منفذي الهجوم المسلح، على المتظاهرين.

وأكد سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث، أن الأحداث التي شهدتها ساحة الخلاني وجسر السنك وسط العاصمة العراقية بغداد "جرائم قتل".

وأعرب سفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد، في تغريدة له عن غضبه وحزنه، جراء جرائم القتل ضد أعداد من المتظاهرين والقوات الأمنية، من قبل عناصر مجرمة.

واعتبرت منظمة العفو الدولية، أن "الهجوم الجيد التنسيق" من العديد من "الرجال المدججين بالسلاح في قافلة طويلة من المركبات"، يطرح "تساؤلات جدية حول كيفية تمكنهم من عبور نقاط التفتيش في بغداد، وارتكاب مثل هذه المذبحة".

ودعا الرئيس برهم صالح، اليوم، الجميع إلى احترام الطابع السلمي للتظاهرات، مشددا على ضرورة ملاحقة المجرمين الخارجين عن القانون، والقبض عليهم من القوات الأمنية.

وقال "صالح" في بيان لرئاسة الجمهورية، "نتابع باهتمام شديد وبألم عميق، مع الجهات الحكومية المختصة، ما حصل أمس من اعتداء إجرامي مسلح، شنته عصابات مجرمة وخارجون على القانون، ذهب ضحيته عدد من الشهداء والجرحى، في الاحتجاج الشعبي".

وأكد "صالح"، أن الحق المشروع لأي مواطن بالاحتجاج والتظاهر السلميين، ومنع وتجريم أي رد فعل مسلح وعنيف ضد المتظاهرين السلميين، مبينا أن "مسؤولية أجهزة الدولة الأمنية، بالإضافة إلى حماية المتظاهرين السلميين والممتلكات العامة والخاصة والحفاظ على أرواح العراقيين، هي ملاحقة المجرمين الخارجين على القانون والقبض عليهم وإحالتهم إلى القضاء العادل لينالوا العقاب الرادع الذي يستحقونه".

ودعا صالح الجميع إلى "احترام الطابع السلمي للتظاهرات التي تدعو إلى الإصلاح والوئام المجتمعي والتعاون بين المواطنين والأجهزة الأمنية للدولة للحفاظ على الأمن العام ومواجهة الخارجين عن القانون"، معزيا جميع عوائل الضحايا الشهداء، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

وأكد حرصه على وحدة العراقيين في هذه اللحظات العصيبة للحفاظ على أمن الوطن وحقوق المواطنين، لافتا إلى ضرورة "المتابعة الدقيقة مع الجهات المختصة وبما يحق الحقَّ ويصون السلم الأهلي ويضمن الحرية والعدل والتقيد بالقانون".

من جانبها أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية العراقية، اليوم، استدعاء قائدي عمليات وشرطة بغداد إضافة إلى قائد الدفاع الجوي وقائد الفرقة 11 بالجيش العراقي في جلسة استثنائية تعقدها، غدا.

وقالت اللجنة، في بيان إنها ستعقد غدا جلسة استثنائية لاستدعاء كل من قائد عمليات بغداد وقائد الدفاع الجوي وقائد شرطة بغداد وقائد الفرقة 11 بالجيش العراقي.

وأضافت أن الاستدعاء جاء للتحقيق في الجرائم التي حدثت ليلة، أمس، في ساحة الخلاني وشارع الرشيد وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين وكذلك الأحداث الأخيرة في محافظة النجف.

فيما أكد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم السبت، ضرورة منع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة.

وقال رئيس البرلمان العراقي في بيان أصدره مكتبه "إن رئيس مجلس النواب تابع باهتمام شديد، ما حصل، أمس، من اعتداء مسلح على المتظاهرين السلميين، الذي قامت به عصابات مجرمة خارجة عن القانون، وراح ضحيته عدد من الشهداء والجرحى".

وأدان "الحلبوسي"، الاعتداءات التي حصلت أمس على المتظاهرين السلميين والخسائر الغالية في الأرواح، مؤكدا أن على الحكومة والقوات الأمنية، أخذت دورها بقوة القانون لحفظ الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم و مقدراتهم، وأن تمنع أية مظاهر مسلحة خارج إطار الدولة.

كان مصدر أمني، كشف في وقت سابق، اليوم، عن تفاصيل الأحداث التي وقعت في منطقة "السنك" الليلة الماضية، موضحًا أن مسلحين مجهولين يستقلون نحو 4 عربات مدنية، فتحوا نيران أسلحتهم، مستهدفين المتظاهرين في المنطقة.