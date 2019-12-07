قالت أمل مبدي، رئيس اتحاد الإعاقات الذهنية، إن تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي، لعدد من الشباب بوسام الدولة من الدرجة الأولى في الرياضة، هو تكريم لجميع الرياضيين: "الرئيس فخر ودعم وسند للأشخاص ذوى الإعاقة".

وأضافت "مبدي"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "مانشيت"، المذاع عبر فضائية "ON E"، أنها تعمل في هذا المجال منذ 12 عامًا، ولم تجد مثل ذلك الاهتمام من القيادة السياسية بالرياضيين، مثلما رأتها من الرئيس السيسي، موضحة أن الرياضيين كانوا في غاية الفرح لتكريم الرئيس لهم: "الرئيس بردو كان فرحان بيهم، وفيه ولد من أول ما أتنادى على أسمه لحد ما وصل للرئيس، بيضحك بصوت عالي، وكان فيه سعادة غير عادية بالرياضيين".

وأكدت أن الرئيس قال للبعثة، إنهم هم من كرمونا وشرفونا: "المدربات والمدربيين كانوا بيبكوا وفرحانيين جدا بمشوارهم، اللي كلله الرئيس بالتكريم"، مشيرة إلى أن الرئيس، حرص على توجيه التحية لجميع المكرمين، خصوصا ذوى الإعاقة منهم.