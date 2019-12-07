وجه اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، خلال تفقده الوحدة البيطرية بقرية "إسحاقة" تكثيف الرقابة والمتابعة وتوفير المستلزمات والأدوات البيطرية بالوحدات، وحملات وتوعية مربي الماشية لحماية الثروة الحيوانية.

وكلف "نور الدين" بتحسين مستوى النظافة والمرافق والخدمات والتواصل مع المواطنين، مشدداً على استمرار تكثيف متابعة الانضباط الإداري داخل المنشآت الخدمية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مؤكدا عدم قبوله أي تقصير، كما تفقد طريق "أبوعمر" بالمحافظة، وشارع الاستاد الرياضي بمدينة كفرالشيخ، مشدداً على ترميم وصيانة الطرق بدائرة المحافظة، ودهان البلدورات والأرصفة وأعمدة الإنارة وكشافات الإضاءة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ ضرورة رفع كفاءة النظافة ورفع المخلفات والقمامة أول بأول، ورفع كفاءة النافورات والميادين والشوارع الرئيسية، فضلاً عن وضع لوحة معلن عليها بيانات تراخيص البناء، وزار مدرسة الشهيد أحمد السيد للتعليم الأساسي بإسحاقة، واطمئن على مستوى الطلاب والخدمات التعليمية، حيث تفقد فصول المدرسة، وتحاور مع الطلاب، وناقش الطلاب في الدروس التي تلقوها، واطلع على دفاتر التحضير، وناقش الطلاب في الدروس التي تلقوها، مكلفاً بمتابعة سير العملية التعليمية.

وقال إن التعليم هو الركيزة الأساسية لبناء المجتمعات، وتحقيق التنمية الشاملة، وأنه حريص على متابعة العملية التعليمية بمدارس المحافظة في المدن والقرى، وبناء جيل مبدع قادر على حمل مستقبل مصر، موجهاً بتنمية قدرات الطلاب وتوسيع مداركهم من خلال المواد والأنشطة التعليمية المختلفة.

وكلف المحافظ، خلال تفقده الوحدة الصحية بالقرية، بتكثيف الرقابة والمتابعة وتوفير المستلزمات والأدوات الطبية بالوحدات الصحية، وحسن معاملة المرضى، مؤكداً أنه سيفاجئ المنشآت الخدمية بالزيارات دون علم أحد، للتأكد من تقديم خدمات جيدة للمواطنين وانضباط العاملين بها.