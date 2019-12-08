نقيب مهندسي القاهرة: قانون المخالفات العقارية لا يهدف لعقاب المواطن

قال اللواء هشام أبو سنة، نقيب مهندسي القاهرة، إن قانون المخالفات العقارية هدفه التصالح وتوجيه المواطنين، وليس من أجل التشديد وعقابهم، كما أن مسمى القانون هو قانون التصالح مع المواطنين وليس "عقاب"، موضحًا أن النقابة تعمل على اعتماد تقارير السلامة الإنشائية من المكاتب الاستشارية.

وأضاف "أبو سنة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حوار واستثمار"، مع الإعلامي إبراهيم الشواربي، أنه يجب على الدولة أن تعمل على توعية المواطنين بضرورة المصالحة في العقارات المخالفة وكذلك خطواتها، فالبعض لا يستطيع التفريق بين المكتب الاستشاري والمهندس الاستشاري.

وأشار نقيب مهندسي القاهرة، إلى أن مكاتب الاستشارية يجب أن تكون متخصصة في تصميم المنشآت الخرسانية، ولكن بعض المواطنين ليس لديهم فكرة عن القانون ولا عن جهة تنفيذه، مضيفًا :" مكتبي مفتوح 24 ساعة سواء بتوجيه المواطنين للمكاتب الهندسية التي لا تبالغ في الرسوم، أو لأي طلب".

وتابع: "أحيانا نرى ضرورة عدم توقيع مخالفة على بعض العقارات كون مخالفتها بسيطة، مثل مبنى خشبي أعلى عمارة، أو تعليه فوق السطوح وغيرها".