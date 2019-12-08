أكد محمود صالح، مسؤول المكتب الفني لصندوق مكافحة الإدمان، أن مبادرة "بداية جديدة"، التي أعلنها الصندوق وانطلقت في نهاية عام 2016، تعد إحدى المبادرات التي حققت نقلة نوعية في آليات الدمج المجتمعي للمتعافين على مستوى المنطقة العربية، ولافتًا إلى أن مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات أشاد بها، ووصفها بأنها تجربة رائدة في المنطقة.

وأضاف صالح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "كل يوم "، المذاع عبر فضائية ON E: "نعاني من مشكلة في مجتمعنا وهي أننا نقبل المتعاطي مجتمعيًا، ولكننا نتعامل بوصمة عار مع المتعافي، وهي ظاهرة ليست مفهومة أبدًا".

وأردف أن برامج الدمج المجتمعي تستهدف تقليل معدلات الانتكاسة، مشددًا على أنها تدرك طبيعة المجتمع والتحديات الاقتصادية التي تواجهه: "المبادرة لا تمول المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، لكنها توفر التدريب وتعمل على تأهيل المتعافين".

وأوضح صالح أنه حتى الآن جرى تمويل مجموعة من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بواقع 2.3 مليون جنيه: "هناك أكثر من شرط للحصول على تمويل، وهي أن يكون أحد المتعافين الذين خضعوا لبرنامج علاج تابع للصندوق، بالإضافة إلى وجود تقرير يفيد بأنه تعافى لمدة طويلة لضمان عدم انتكاسته، والالتزام الشديد بسداد أقساط القروض، ومنهم من سدد القروض وأدار النشاط الاقتصادي بشكل أفضل، وأثبتوا أنهم أبطال".