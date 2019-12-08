ريهام إبراهيم في أولى حلقات "من مصر": رضا المواطن هدفنا الرئيسي

قالت الإعلامية ريهام إبراهيم، إن برنامج "من مصر" يهتم بالمواطن المصري وما يشغله في حياته اليومية والمشكلات التي تواجهه.

وأضافت خلال أولى حلقات برنامج "من مصر" على شاشة "CBC" رفقة الإعلامي عمرو خليل، أن أي خطوات ريادية تمت كانت من مصر، "البدايات والريادة كانت من مصر والاختلاف والتنوع اللي هنقدمه من برنامجنا هو أساسا من قلب هذا الوطن وهذا البلد، ويكفي أما حد بيسألك في أي مكان في العالم ترد بكل فخر وعظمة أنا من مصر".

وتابعت: "البرنامج هيكون شغله الشاغل المشاهد واحتياجات المواطن، لأن رضاكم هو الدافع الأساسي والأول للبرنامج، عشان نقدم خدمة إعلامية أفضل يوميا".

واستطردت: "مصر هي أم الدنيا وهي صاحبة التاريخ، والمتفردة في كل شيء، ولم تقم الحضارة القوية إلا بالإنسان"، مشيرة إلى أن محور حلقات البرنامج ستكون عن كيفية بناء الإنسان.

وأوضحت: "هدفنا أن المواطن والإنسان لازم يكون قادرا على تحدي الصعاب بموهبته وإبداعه وقدرته بالأدوات التي يمتلكها والتي بها إنه يستمر في الحياة".

وانطلقت أمس الأحد، أولى حلقات برنامج التوك شو "من مصر" على قناة "cbc" الفضائية، وذلك في تمام الـ11 مساء، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم.