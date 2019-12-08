عالم مصريات: العالم كله تعلم من الحضارة المصرية

قال الدكتور وسيم السيسي، عالم المصريات، أن الصفة الوحيدة التي يتميز بها الإنسان عن باقي الكائنات الحية أنه كائن حي ذو تاريخ.

وأضاف خلال مداخلة له ببرنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة "cbc"، أن "الشعوب التي ليس لها تاريخ تقابل كوارث لأنها لا تجد تاريخا تتعلم منه، وأفضل تعريف للتاريخ أنه وعاء للتجارب الإنسانية، حيث نستفيد من إنجازاته ونتعلم ونتجنب انتكاساته".

وتابع خبير المصريات: "أذكركم بما حدث لأسبرطة، والتي كانت في حرب ضروس مع اليونان، وقال إحد المفكرين اليونانيين حينها كلمة خلدها التاريخ: "هزمناهم ليس حين غزوناهم، بل حين أنسيناهم تاريخهم وحضارتهم".

واستطرد: "علينا أن نتذكر تاريخ مصر العظيم، ليس هناك تاريخ مثل هذا التاريخ ويكفي ما قالته عمدة برلين الأخيرة كارين شوبر، كيف كان سيكون شكل العالم لو لم تكن الحضارة المصرية القديمة".

وأوضح: "نستطيع أن نتعلم من الحضارة المصرية القديمة فهي الوحيدة التي استمرت لآلاف السنين، ولا زال حتى الآن العالم كله يتعلم منها، لأنها قامت على العدل والقانون، وإذا قرأنا كتاب الدكتور محمود السقا، أستاذ القانون في حقوق القاهرة، (فلسفة وتاريخ القانون المصري القديم) نجده يقول: كان القانون في مصر القديمة عالميا فيما يرمي إليه، عادلا في أحكامه صافيا في مواده، دهشة للمؤرخين، وقام على دعامتين، العدل أساس الملك بين الحاكم والمحكوم، والدعامة الثانية العدالة الاجتماعية، فالكل أمام القانون سواء".

وانطلقت أمس الأحد، أولى حلقات برنامج التوك شو "من مصر" على قناة "cbc" الفضائية، وذلك في تمام الـ11 مساء، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم، ومن المنتظر أن يظهر الدكتور وسيم السيسي، في لقاء شهري بالبرنامج.