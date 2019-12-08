علي جمعة: المنتحر ليس كافرا وإنما ارتكب كبيرة

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، إن المنتحر ليس كافرا وإنما مات مذنبا ذنبا كبيرا.

وأضاف خلال استضافته بأولى حلقات برنامج "من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة "cbc"، "الانتحار عبارة عن واحد بيقول لربنا أنت نفخت فيا الروح، وأنا مش عايزها وهرميها".

وتابع: "الإنسان المفروض يتكسف ينتحر، مع إنه في الحقيقة يعيش جو تاني تحت ضغط الهموم والغموم والظروف، ولكن مع الذكر والحمد لن يفكر في الانتحار".

واستطرد: "فكرة الانتحار ناتجة عن الاكتئاب، وعلاج الاكتئاب واضح، والنبي أرشدنا له، وقال (خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا اله إلا الله)، كذلك من قال في اليوم 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، غفر له ذنبه ولو كان مثل زبد البحر"، مشددا على أن العلاج موجود بالذكر.

وأوضح مفتي الجمهورية، أن الانتحار ناتج عن الغفلة، مشيرا إلى أن الشيخ عبدالله العماري، ألف كتابا منذ 70 عاما أسماه "قمع الأشرار عن جريمة الانتحار"، وصف فيه المنتحر بالشرير، "رغم أن الإسلام عامل المنتحر معاملة إنسانية راقية، من حيث تغسيل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين، مع العلم أن قتل النفس كبيرة من الكبائر".

وانطلقت أمس الأحد، أولى حلقات برنامج التوك شو "من مصر" على قناة "cbc" الفضائية، وذلك في تمام الـ11 مساء، تقديم الإعلامي عمرو خليل، والإعلامية ريهام إبراهيم.