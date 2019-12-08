علق الفنان تامر حسني، على حصوله على جائزة "جينيس ريكورد"​، كأكثر فنان تأثيرا في العالم، بأن ترشيحه للجائزة تم عن طريق إدارة "مارينا مول" بأبو ظبي.

وقال "حسني"، خلال مداخلة هاتفية بأولى حلقات برنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، على شاشة "cbc": "كنت بعمل معرض خيري في أبو ظبي وفيه مقتنياتي الشهيرة، وكان الريع اللي هيطلع منها هيروح للمؤسسات الخيرية لأطفال العرب المحتاجين في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "إدارة المول شهدت حالة من الإجماع عليا، وقالوا إحنا حاسين إن الحالة دي أكبر من إنها تعمل المعرض بس، وإحنا عايزين نرشحك لجينيس عن تأثيرك في جمهورك".

وتابع المطرب المصري: "أول مرة رفضت وقلت دي مخاطرة كبيرة ومعرفش ممكن أبقى واصل عند جمهوري ولا لأ، لأن فيه فنان ممكن يأثر بشكله وفيه بيأثر بشكله ومضمونه، فكنت خايف من النقطة دي".

واستطرد: "بقول للناس إنجحوا زيي واستخدموا وقتكم في حاجة مفيدة"، مشيرا إلى أن أكثر ما أثر فيه أن أحد متابعيه علق بأنه كان سينتحر وتراجع عندما سمع أغنية "الموضوع فيك" وهو ما أثر فيه بشدة.