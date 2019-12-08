صرح الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأنّ جهاز مدينة العبور الجديدة يبدأ يوم الأحد الموافق 5/1/2020، وحتى يوم الثلاثاء 11/2/2020، تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعى، وقطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا، مطالبا الحاجزين بالتوجه قبل الاستلام بموعد كافٍ، إلى الإدارة العقارية بمقر جهاز المدينة، لفتح ملف للقطعة، ومعهم ما يفيد سداد المستحقات المالية بالبنك، وجميع المستندات الخاصة بقطعة الأرض.

وقال المهندس وائل سمير رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة إنّ سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بمنطقة 2600 فدان (كمرحلة أولى)، والمخصصة بالقرعة العلنية التي أجريت بتاريخ 13/11/2017، كالتالي، قطع بلوك 41009، من 1 : 18، يوم الأحد 5/1/2020، وقطع بلوك 41010، من 1 : 32، يوم الإثنين 6/1/2020، وقطع بلوك 41011، من 1 : 20، يوم الأربعاء 8/1/2020، وقطع بلوك 41012، من 1 : 20، وقطع بلوك 41013، من 1 : 16، يوم الخميس 9/1/2020.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة أنّه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا (1) (كمرحلة أولى)، والمُخصصة بالقرعة العلنية التي أجريت بتاريخ 17/11/2016، كالتالى، قطع بلوك 26019، من 1 : 12، يوم الأحد 12/1/2020، وقطع بلوك 26020، من 1 : 12، يوم الإثنين 13/1/2020، وقطع بلوك 26021، من 1 : 12، يوم الثلاثاء 14/1/2020، وقطع بلوك 26022، من 1 : 12، يوم الأربعاء 15/1/2020، وقطع بلوك 26026، من 1 : 15، يوم الخميس 16/1/2020.

وأوضح المهندس وائل سمير أنّه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزا (2) (كمرحلة أولي)، والمخصصة بالقرعة العلنية التي أجريت بتاريخ 25/10/2017، كالتالى، قطع بلوك 26027، من 1 : 26، يوم الأحد 19/1/2020، وقطع بلوك 26028، من 1 : 45، يوم الإثنين 20/1/2020، وقطع بلوك 26029، من 1 : 17، يوم الثلاثاء 21/1/2020، وقطع بلوك 26030، من 1 : 10، يوم الأربعاء 22/1/2020، وقطع بلوك 26031، من 1 : 15، يوم الخميس 23/1/2020.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة إلى أنّه سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزاً (3)، والمخصصة بالقرعة التكميلية التي تم اجراؤها بتاريخ 22/3/2018، كالتالى، قطع بلوك 26037، من 1 : 40، يوم الإثنين 27/1/2020، وقطع بلوك 26038، من 1 : 22، يوم الثلاثاء 28/1/2020، وقطع بلوك 26039، من 1 : 10، يوم الأربعاء 29/1/2020، وقطع بلوك 26040، من 1 : 3، يوم الخميس 30/1/2020، وقطع بلوك 26041، من 1 : 16، يوم الأحد 2/2/2020، وقطع بلوك 26042، من 1 : 23، يوم الإثنين 3/2/2020، وقطع بلوك 26043، من 1 : 12، يوم الثلاثاء 4/2/2020، وقطع بلوك 26044، من 1 : 41، يوم الأربعاء 5/2/2020، موضحا أنّه تم تخصيص أيام الأحد 9/2/2020، والإثنين 10/2/2020، والثلاثاء 11/2/2020، لمن تخلفوا عن الاستلام بجميع البلوكات.