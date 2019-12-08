قال اللواء دكتور أحمد إبراهيم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، إن أدوات الحرب اختلفت مؤخرا، وأصبحت حروب الجيل الرابع من أخطرها.

أضاف في كلمة له في ندوة علمية تحت عنوان (مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها) بأكاديمية الشرطة، أن حروب الجيل الرابع تهدف إلى تزييف الحقائق، والتخطيط لهدم الدول، من خلال ترويج الشائعات، بهدف خلق نوع من الإحباط لدى المواطنين والتشكيك في مؤسسات الدول، مشيرا إلى أن الدولة فطنت لهذه المخاطر من خلال مواجهتها مواجهة شاملة وردع كل من يحاول النيل منها، وبات لكل مؤسسة دور في مواجهة الشائعات.

وأضاف "إبراهيم" أن اكاديمية الشرطة تؤهل رجل أمن عصري لمواجهة كافة التحديات، ونوجه رسالة لكافة المواطنين بخطورة الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعية والمنابر الإعلامية التابعة لبعض الدول.

وتابع: "الأمل معقود على كل مؤسسات الدولة لمواجهة المخاطر، وتوعية الشباب وإبراز الإنجازات التي تحققات مؤخرا، لتعزيز روح الولاء والانتماء للوطن".

ونظمت وزارة الداخلية، ندوة علمية بعنوان: "مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها"، وذلك بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وحضر الندوة العلمية عدد من القيادات الأمنية والمتخصصين في هذا المجال، بهدف توعية الرأي العام بمخاطر المخططات التي تستهدف الدول من الخارج.