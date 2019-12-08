أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، أنه لا يزال يخطط لتحويل تركيز الجيش الأمريكي إلى التنافس مع الصين وروسيا، حتى مع تزايد التهديدات الأمنية في منطقة الشرق الأوسط، موضحا أنه يلتزم بأولويات الدفاع الوطني كما حددها سلفه جيم ماتيس، حسبما نقل موقع "يو إس نيوز" الأمريكي.

وذكر الموقع الأمريكي أن إسبر، كشف عن أهدافه الاستراتيجية وأولوياته خلال خطاب ألقاه في "منتدى ريجان للدفاع الوطني"، مشيرا إلى أنه منذ استقالة جيمسماتيس احتجاجا على تحركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن سحب القوات الأمريكية من سوريا، أصبحت منطقة الشرق الأوسط أكثر تقلبا، حيث جرى إرسال 14 ألفا من القوات الأمريكية الإضافية إلى المنطقة منذ شهر مايو الماضي تحسبا للأعمال الإيرانية.

وأضاف أن سوريا نفسها باتت مشكلة أكثر تعقيدا لواشنطن مع تحرك القوات التركية إلى شمال سوريا، حيث تتعاون القوات الأمريكية مع المسلحين الأكراد في محاربة بقايا تنظيم داعش الإرهابي.