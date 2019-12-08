أدان رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اليوم، العمل الإجرامي الذي قام به أحد الطلبة السعوديين في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية وما نتج عنه من وفاة وإصابة عدد من الأبرياء.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، عن رئيس مجلس الشورى القول إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وجه الأجهزة الأمنية بالتعاون مع نظريتها الأمريكية للوصول إلى المعلومات التي تكفل الكشف عن ملابسات الحادث الأليم .

وأسفرت عملية إطلاق النار التي وقعت داخل صف في قاعدة بينساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا، أمس الأول الجمعة، عن مقتل 3 بحارة وإصابة ثمانية أشخاص، بينهم عنصران في الشرطة واجها المهاجم قبل أن تقتله الشرطة.

وعرّف مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي أي"، أمس السبت، رسميا مطلق النار بأنه محمد الشمراني "21 عامًا" الملازم الثاني في سلاح الجو الملكيّ السعوديّ والمتدرب في البحرية بمجال الطيران.

وذكر موقع مجموعة "سايت" الأمريكية لمراقبة الحركات الإرهابية أن الشمراني نشر بيانا قصيرا على تويتر قبل الحادث يقول فيه "أنا ضد الشر، وأمريكا عموما تحولت الى دولة شر".

وأكد آل الشيخ، أن هذا العمل لا يمثل شعب المملكة السعودية وما يحمله من قيم إنسانية يشكلها دينه الوسطي السمح ولا ثقافته التي طالما وجدت حضوراً وقبولاً بين شعوب العالم، مقدماً خالص التعازي لذوي الضحايا، وأمنياته بالشفاء العاجل للمصابين، وفقا لما ذكرته وكالة انباء"الشرق الاوسط".

منفّذ هجوم فلوريدا السعودي عرض مقاطع فيديو لحوادث إطلاق نار جماعيا

من جانبها، قالت وسائل إعلام أمريكية، إن مطلق النار السعودي داخل قاعدة تابعة للبحرية الأمريكية عرض مقاطع فيديو لحوادث إطلاق نار جماعي أمام آخرين كي يشاهدوها خلال حفل عشاء في الليلة التي سبقت تنفيذ هجومه. وجاء الكشف عن مقاطع الفيديو التي عرضها مطلق النار في إطار التحقيق الذي تجريه السلطات الأمريكية لمعرفة ما إذا كان المتدرب السعودي تصرّف بمفرده أم أن لديه شركاء.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين "نعمل لمعرفة ما حدث، وما اذا كان وراءه شخص واحد أو عدة أشخاص"، مضيفا "سنصل الى حقيقة ما حدث سريعا جدا"، فيما لم ترد تفاصيل اخرى عن حفل العشاء الذي تحدثت عنه صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مصدر مطلع على التحقيق، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".