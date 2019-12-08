بالطين والخشب.. "قلوب الإنسانية" في شرم الشيخ قبل منتدى الشباب

قلوب مصنوعة بخامات مختلفة من الطين والخشب والمعادن والبلاستيك، شكلتها أيدي نحاتون من شتى دول العالم أبدع كل واحد منهم في إعدادها على أرض سيناء لتكون رمزًا للإنسانية في مكان ثابت لها حول النصب التذكاري لإحياء الإنسانية بمدينة السلام شرم الشيخ.

بدعم من إدارة تنظيم منتدى شباب العالم، يجتمع عشرات النحاتين من دول العالم هذا العام، للمرة الثانية على أرض مدينة شرم للشيخ، لنحت القلوب التي تقرر وضعها في محيط النصب التذكاري بشرم الشيخ، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي العام الماضي في بداية فعاليات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم، وحسب قول أحمد مجدي قوميسير عام سمبوزيوم إحياء الإنسانية في شرم الشيخ، ففي العام الماضي شاركت 72 دولة والعام الحالي نحو 54 دولة مختلفين لحين اكتمال الـ195 بعدد دول العالم كله.

تختلف طريقة كل نحات في إعداد القلب الذي يمثل بلده بصرح الإنسانية، وحسب حديث مجدي لـ"الوطن"، فبعضهم يستخدم خامات مختلفة تماما كالخمائر والدقيق وجريد النخل كرمز لطبيعة أرض سيناء، وسيتم العمل بالمشروع حتى يوم الـ12 من الشهر الحالي قبل انطلاق فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى شباب العالم.

وذكر بيان سابق لمنتدى شباب العالم، أنّ الفكرة الرئيسية للنصب التذكاري جاءت في صورة إقامة صرح يضم رمزا للإنسانية بحيث يكون كل رمز معبرا عن منظور دولة من دول العالم ليكون المنتج النهائي معبرا عن المناظير المختلفة لمفهوم الإنسانية، واختيار القلب تحديدًا رمزًا للإنسانية.