وزير الصناعة: الرئيس وجه بدعم صناعة الورق.. ولجنة وزارية لحل الأزمة

أكد عمرو نصار وزير الصناعة، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى تعليمات تشدد على ضرورة أن يجرى دعم الصناعة بوجه عام بما فيها صناعة الورق، مبينا أنه يجرى عقد اجتماعات مكثفة مع أعضاء المجموعة الاقتصادية لبحث الأزمة.

وأشار نصار، إلى أن الدولة اتخذت إجراءات عملية لحماية الصناعة من خلال مبادرة البنك المركزي لإنقاذ المصانع المتعثرة و المعروفة باسم مبادرة الـ100 مليار جنيه لدعم الصناعة المحلية.

وقال نصار إنه سيجرى دعم المصانع الحالية، موضحا ان بعضها يعمل بطاقة تتفاوت من 30 لـ70 ٪‏ من طاقتها، مشيرا إلى أن دعمها يستهدف أن تعمل بكامل طاقتها.

وأشار وزير الصناعة، إن صراع الصين والولايات المتحدة تسبب في رفع الأسعار وأن الحكومة تعمل جاهدة لحل الأزمات بالتنسيق مع أعضاء المجموعة الاقتصادية من خلال حوار داخلي.

وقال وزير الصناعة: "سأقاتل بكل قوة لتخفيض سعر الغاز والقيمة المُضافة بما يحقق مصلحة صناعة الورق"، مشيرا إلى صعوبة تطبيق رسم الحماية لأنها قد تحدث أزمات حسب تعبيره، مشيرا إلى أن هناك حلول أخرى غير رسوم الحماية وأنه سينسق مع الوزرات المعنية لحماية الصناعة من خلال اتخاذ القرارات اللازمة.