انتهت حياة عامل على يد زوجته وعشيقها.. عاد الضحية من عمله مبكرا فشاهد زوجته تمارس الجنس مع عشيقها في غرفة النوم، وأثناء محاولة استغاثته بالجيران، قتلاه الاثنين، وألقوا بجثته أسفل العقار الذي يقيم فيه.. تفاصيل صادمة كشفت عنها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية الأمنية، بالإسكندرية، واعترافات المتهمين، التي سجلتها جهات التحقيق في وقت معاصر للواقعة، التي وقعت في صيف 2018، في منطقة برج العرب بالإسكندرية.

صباح أمس.. مثلت الزوجة وعشيقها أمام محكمة جنايات الإسكندرية، واعترف الاثنين بتفاصيل الجريمة، قضت المحكمة بإعدام المتهمين وهما "أحمد. إ. م" عامل و"ف.ب.م" ربة منزل، بتهمة القتل العمد لزوج الثانية بعدما ضبطهما عاريين في السرير.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين عزت عبد اللاه منصور، ونادر نبيل حبيب وأحمد محمد حلوسة.

جاء في التحريات والتحقيقات، أن بداية الواقعة أحداث القضية رقم 9181 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة برج العرب يفيد العثور على جثة المدعو "ح. أ. م" أسفل العقار محل سكنه بدائرة القسم.

وأسفرت تحريات ضباط المباحث ارتباط كلا من "أ. إ. م" عامل بمطعم، وزوجة المجني عليه "ف. ب. م" ربة منزل، بعلاقة غير شرعية بعد أن كان الأول يتردد عليها باستمرار، وكان تعرفا على بعضهما لسابقة جيرة لدى المجني عليه في محافظة كفر الشيخ.

وذكرت التحريات والتحقيقات، أن المجني عليه سافر يوم الحادث إلى محافظة كفر الشيخ، إلا أنه عاد مبكرًا فوجد المتهم عاريا مع زوجته في غرفة نومه فأسرع العشيق بقتل الزوج خنقا وإلقاء جثته من الشرفة في الشارع.

وعقب انتقال رجال المباحث إلى مكان الواقعة، تم مناقشة الزوجة واعترف بتفاصيل جريمتها بالاشتراك مع عشيقها، وأنهما قتلا الزوج بعد أن شاهدهما في وضع مخل بالآداب داخل غرفة النوم، وتم التحفظ عليهما، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق، وأصدرت قرارا بإحالتهما للمحاكمة الجنائية، وعقب تداول أوراق القضية عدة جلسات أصدرت المحكمة قراراها السابق.