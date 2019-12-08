أكد رئيس ميانمار"يو وين مينت" وعضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني "وانج يي"، أهمية تعزيز العلاقات بين البلدين للارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد.

وأعرب رئيس ميانمار، في تصريح خلال لقائه مع وزير الخارجية الصيني بميانماراليوم، عن أمله أن يغتنم الجانبان فرصة لإحياء الذكرى الـ70 لاقامة علاقاتهما الدبلوماسية العام المقبل لتدعيم الثقة السياسية المتبادلة وتعميقها وتسريع البناء المشترك للحزام والطريق والضغط بشكل شامل للمضي قدما في بناء الممر الاقتصادي بين الصين وميانمار وتوسيع التعاون في العديد من المجالات منهاالاقتصاد والتجارة والتعليم والصحة، وتعزيز التعاون والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية لتعزيز الشراكة التعاونية الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

من جانبه، قال وزير الخارجية الصيني، إن بلاده وميانمار جارتان، ويمارسان المباديء الخمسة للتعايش السلمي، مما يعد مثالا يحتذى به في المساواة والتعاون متبادل المنفعة بين البلدين، موضحا أن الصين ستواصل دعمها الحازم لجهود ميانمار في متابعة طريق التنمية الملائم لظروفها الوطنية، وحماية حقوقها المشروعة وسلامتها الوطنية في الساحة الدولية، والحفاظ على تنميتها الشاملة واستقرارها.