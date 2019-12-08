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انطلاق معرض Cairo ICT

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بنك مصر يشارك في فعاليات "كايرو آي سي تي" في دورته الـ23

بنك مصر يشارك في فعاليات "كايرو آي سي تي" في دورته الـ23

"SAIB" أول بنك في مصر يطلق برنامج "نقاط المكافآت" لعملائه من حاملي البطاقات

"SAIB" أول بنك في مصر يطلق برنامج "نقاط المكافآت" لعملائه من حاملي البطاقات

"البنك المركزي" يُعين مدحت قمر رئيسا لمجلس إدارة "البنك العقاري"

"البنك المركزي" يُعين مدحت قمر رئيسا لمجلس إدارة "البنك العقاري"

"بنك القاهرة" يرتفع بصافي أرباحه إلى 3 مليارات جنيه بنهاية الربع الثالث من 2019

"بنك القاهرة" يرتفع بصافي أرباحه إلى 3 مليارات جنيه بنهاية الربع الثالث من 2019

"الأهلي المصري" يتعاقد مع "أمان" على ميكنة صرف القروض وسداد الأقساط

"الأهلي المصري" يتعاقد مع "أمان" على ميكنة صرف القروض وسداد الأقساط

بنك الإسكندرية شريك استراتيجي لجناح مصر في معرض "أرتيجيانو إن فييرا" للعام الثاني

بنك الإسكندرية شريك استراتيجي لجناح مصر في معرض "أرتيجيانو إن فييرا" للعام الثاني

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بالطين والخشب.. "قلوب الإنسانية" في شرم الشيخ قبل منتدى الشباب

بالطين والخشب.. "قلوب الإنسانية" في شرم الشيخ قبل منتدى الشباب

في مسقط رأس السادات.. محمود أول رئيس وحدة محلية من متحدي الإعاقة

في مسقط رأس السادات.. محمود أول رئيس وحدة محلية من متحدي الإعاقة

بعد عودتها لمصر... حكاية 8 أشهر غياب للراقصة جوهرة بسبب "الشورت"

بعد عودتها لمصر... حكاية 8 أشهر غياب للراقصة جوهرة بسبب "الشورت"

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. بارد ليلًا وسقوط أمطار قد تمتد للقاهرة

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. بارد ليلًا وسقوط أمطار قد تمتد للقاهرة

مات في حرب شوارع.. والدة "شهيد الشهامة" بالمطرية تروي "جريمة الـ3 دقائق"

مات في حرب شوارع.. والدة "شهيد الشهامة" بالمطرية تروي "جريمة الـ3 دقائق"

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"القاتل الصامت" ثالث مسببات الوفاة في مصر.. كيف تواجه السدة الرئوية؟

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