احتشد عشرات الآلاف من المتظاهرين في هونج كونج عشية مرور ستة أشهر على بدء موجة الاحتجاجات المناهضة للحكومة، ونظّم المتظاهرون مسيرة جامعية انطلقت من متنزه فيكتوريا بارك حتى مقر الحكومة في جزيرة هونج كونج الرئيسية، حسبما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورننج بوست" الصينية على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يشهد الإقليم - الذي يتمتع بالحكم شبه الذاتي - إقبالا كبيرا في مسيرة احتجاجية كبرى اليوم الأحد، فيما أعلنت الشرطة قبل ساعات فقط من بدء المسيرة الاحتجاجية أنها اعتقلت 11 شخصا وصادرت سلاحا شبه آلي، إلى جانب أسلحة أخرى خشية استخدامها في المظاهرات.

يذكر أن هذه المسيرة هي الأولى من نوعها التي توافق الشرطة على تنظيمها منذ أغسطس الماضي، وبدأت الاحتجاجات فى هونج كونج نتيجة لمشروع القانون، الذي قدمته الرئيسة التنفيذية لهونج هونج كاري لام والذى يقضي بتسليم المطلوبين للصين، ما أدى إلى نشوب مظاهرات احتجاجية على ذلك، ما دفع رئيسة هونج كونج إلى سحب القانون واتسعت دعاوى الاحتجاجات للمطالبة بالديمقراطية.