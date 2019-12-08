بدأت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم، أعمال الاجتماع الثاني للجنة الخبراء القانونيين المختصين بتطوير لائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بآلية فض المنازعات، في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، برئاسة مصر، بمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد بالدول العربية، ويناقش الاجتماع على مدى يومين المقترح الخاص بلائحة القواعد الإجرائية المتعلقة بفض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى الذي أعدته الأمانة العامة للجامعة العربية ضمن الإطار التشريعي للمنطقة والذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في سبتمبر2018.

وتنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي تمت دعوة لجنة خبراء قانونيين لتطوير اللائحة بهدف مراجعة اللائحة الحالية وإعداد مشروع لائحة للقواعد الإجرائية المتعلقة بفض المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وقدمت اللجنة الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية والمملكة المغربية على إعداد المقترح الخاص باللائحة.