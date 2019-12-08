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"مؤسسات التمويل متناهي الصغر" تنجح في الوصول إلى 3 ملايين عميل

"مؤسسات التمويل متناهي الصغر" تنجح في الوصول إلى 3 ملايين عميل

شركات الأسمنت تواجه "أزمة طلب".. و3 حلول لحماية القطاع

شركات الأسمنت تواجه "أزمة طلب".. و3 حلول لحماية القطاع

البنك التجاري الدولي يُطلق حزمة من المنتجات الرقمية الجديدة

البنك التجاري الدولي يُطلق حزمة من المنتجات الرقمية الجديدة

"إتش سي" تستهدف 20% نموا في أصولها المُدارة خلال 2020

"إتش سي" تستهدف 20% نموا في أصولها المُدارة خلال 2020

"الكهرباء": 8 ملايين عداد مسبق الدفع على مستوى الجمهورية بنسبة تتجاوز الـ21%

"الكهرباء": 8 ملايين عداد مسبق الدفع على مستوى الجمهورية بنسبة تتجاوز الـ21%

"كرمة العقارية" تطلق مشروع "INIZIO" في العاصمة الإدارية باستثمارات 500 مليون جنيه

"كرمة العقارية" تطلق مشروع "INIZIO" في العاصمة الإدارية باستثمارات 500 مليون جنيه

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بعد عودتها لمصر... حكاية 8 أشهر غياب للراقصة جوهرة بسبب "الشورت"

بعد عودتها لمصر... حكاية 8 أشهر غياب للراقصة جوهرة بسبب "الشورت"

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. بارد ليلًا وسقوط أمطار قد تمتد للقاهرة

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. بارد ليلًا وسقوط أمطار قد تمتد للقاهرة

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مات في حرب شوارع.. والدة "شهيد الشهامة" بالمطرية تروي "جريمة الـ3 دقائق"

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