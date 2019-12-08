قال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي "ثراء"، إن الصندوق يخاطب التكتلات الاستثمارية العالمية بالاستثمار في قطاع الطاقة المصري، مع تمتع هذا القطاع بفرص استثمارية قوية.

وأضاف "سليمان" خلال كلمته بفعاليات مؤتمر الرؤساء التنفيذيين السادس 2019، بعنوان تحديات الاقتصاد منخفض الفائدة، أن السوق المصري بحاجة لمستثمرين لم يدخلوه أو يضخوا استثمارات فيه منذ فترة، تتراوح بين 5 و10 سنوات مؤكدا أن التكتلات الاستثمارية العالمية بحاجة إلى فرص استثمارية تناسبها، وتتوافق مع حجم استثماراتها.

وأرجع "سليمان" إقبال المستثمرين الأجانب على أدوات الدين الحكومية إلى سهولة التخارج منها، وأنها منتجات مضمونة تروج لها بنوك الاستثمار.