أعلن العقيد اركان حرب تامر الرفاعي المتحدث باسم القوات المسلحة، إنّه وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أرسلت مصر مساعدات إنسانية عاجلة لدولة جيبوتي لمواجهة آثار السيول والفيضانات.

وأصدر الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أوامره بإقلاع طائرة نقل عسكرية وعلى متنها مساعدات إنسانية عاجلة تضمنت كميات من الخيام والبطاطين والمواد الغذائية، لمساعدة دولة جيبوتي الشقيقة على مواجهة آثار السيول والفيضانات التي اجتاحت البلاد مؤخرا.

يأتي ذلك انطلاقا من الدور المصري الفاعل تجاه الدول الشقيقة والصديقة وتقديم الدعم والتضامن معهم في أوقات الأزمات.