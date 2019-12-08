أحال الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، 7 مشروعات قوانين مقدمة من النواب إلى اللجان النوعية المختصة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها للعرض على الجلسة العامة للمجلس.

وتضمنت الإحالات مشروعي قانونين مقدمين من النائبة جواهر الشربيني، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

وتضمنت مشروع قانون مقدم من النائب محمد سليم وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكاتب لجان: الدفاع والأمن القومي، والقوى العاملة، والخطة والموازنة.

كما تضمنت مشروع قانون مقدم من النائب عبدالمنعم العليمي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي.

وأحال الدكتور علي عبدالعال مشروع قانون مقدم من النائب أسامة شرشر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن سجل المصدرين، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الصناعة.

كما أحال رئيس مجلس النواب مشروع قانون مقدما من النائب أسامة شرشر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي.

وأعلن عبدالعال إحالة مشروع قانون آخر مقدم من النائب أسامة شرشر وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم الهيئة العامة للاستعلامات، إلى لجنة مشتركة من لجنة الثقافة والإعلام والآثار، ومكتبي لجنتي العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة.