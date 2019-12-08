عثرت القوات الأمنية العراقية، اليوم، على مقبرة جماعية تضم ثلاث جثث في منطقة "سيد ذهب" التابعة لمحافظة ذي قار جنوب البلاد،

وقال مصدر أمني في محافظة ذي قار العراقية، وفقا لقناة "السومرية" الإخبارية العراقية، إنه تم تشكيل قوة أمنية بناء على بلاغ من السيطرة المركزية اليوم حول وجود مقبرة جماعية قرب مدينة "اصدر" في منطقة "سيد ذهب".

وأوضح المصدر، أنه تبين أثناء أعمال حفر من إحدى الشركات المحلية بأعمال المجاري وصلت إلى آثار مقبرة جماعية مربعة الشكل، وتم العثور على ثلاث جثث وصورة لهوية عسكرية وآخر جندي، وتم توثيق المقبرة لحين انتظار قاضي التحقيق، مشيرا إلى أنه تم توقيف العمل بالشركة المحلية لحين حضور القاضي، لأنه من المحتمل أن تكون هناك جثث أخرى.