حلت الفنانة الصاعدة مريم عامر منيب، ابنة الفنان الراحل عامر منيب، ضيفة ببرنامج "إصحى بإنرجي" مع المذيع محمد طارق أضا على راديو "إنرجي"، وذلك في أول ظهور إذاعي لها بعد أغنيتها "عامل إيه في حياتك"، التي أهدتها لوالدها.

وقالت "مريم" إن فكرة الأغنية خاصة بوالدتها، موضحة أن والدتها لم تكن تدفعها للدخول في المجال على قدر ما كانت تدفعها لعمل شيء مميز لوالدها الراحل عامر منيب.

وتابعت مريم: "الشاعر تامر حسين بالنسبة لي أخي الكبير، والدتي كلمته من ورايا من أجل تأليف كلمات الأغنية، وكان الأمر مفاجئ لدرجة أنني مكنتش حافظة الكلام وبسجل في الاستوديو وأنا ماسكة الموبايل وبقرأ منه كلمات الأغنية".

وشرحت مريم تفاصيل الدويتو: "كان صعب لوجود فرق 6 طبقات في طبقة الصوت الخاصة بها وبوالدها، لذلك واجهت صعوبة"، متابعة: "تامر كان بيقولي أعلى كمان بالصوت لدرجة وصلت فيها إني بصرخ مش بغني، حتى وصلنا للطبقة الصح".

وعن الفيديو كليب قالت مريم: "كانت فكرة والدتي أيضا، لكن أن تصبح الأغنية تريند وتنتشر بالشكل ده كان شيء مفاجئني"، متابعة: "أنا كنت بعملها من منطلق أن تكون لفتة ظريفة في سنوية والدي ورسالة له، لكن نمت وصحيت لم أتوقع حجم الشير، مكنتش مصدقة نفسي"

وكشفت مريم أنها تتلقى عروض من عدد من المنتجين والملحنين لكنها غير مستقرة حتى الآن بسبب قلة خبرتها، وتابعت: "من بعد نجاح الأغنية خطرت لي عدد من الأفكار مرتبطة بفكرة الدويتو لكن لم استقر على فكرة أغنية سولو، كذلك وجود صعوبة في الغناء الشرقي لأني بغني غربي فقط"، متابعة: "كان نفسي أخواتي يغنوا معايا لأن صوتهم حلو".