قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القاهرة الاقتصادية، تأجيل محاكمة المتهم جمال الدين اللبان، المدير الأسبق لإدارة التوريدات بمجلس الدولة، بتهمة الاتجار في العملة دون ترخيص، لجلسة 12 يناير 2020، لمرافعة الدفاع وتقديم المستندات.

كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة المتهم، في وقت سابق، بالسجن المؤبد، لإدانته بطلب وأخذ رشاوي مالية وجنسية من صاحبة شركة تصنيع أثاث، مقابل إسناد أمر توريد أثاث لمجلس الدولة من شركتها.

كما عاقبته محكمة جنح القاهرة الجديدة، بالسجن عامين، لإدانته بارتكاب فعل الزنا مع صاحبة المعرض، وذلك فى الدعوى التى أُقيمت من زوجها.