تتجه أنظار أفريقيا ودول العالم إلى البوابة الجنوبية لمصر، حيث تقع مدينة أسوان "جوهرة النيل"، لتتابع على مدى الأربعاء والخميس المقبلين فعاليات النسخة الأولى "لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة"، الذى يعقد تحت رعاية، وبرئاسة الرئيس عبد لفتاح السيسي رئيس الاتحاد الأفريقي. وتحقيق سلام دائم في القارة لا يمكن تصوره دون علاج للمشاكل المعقدة المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التى تعرقل تقدم المجتمعات المعاصرة، ولا يمكن اعتبار السلام مجرد حالة غياب للنزاعات فيما يموت ملايين الأفارقة سنويا من الجوع والمرض والفقر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء"الشرق الأوسط" في تقرير اليوم.

قادة من أفريقيا ومختلف دول العالم يشاركون في أعمال المنتدى

ويركز المنتدى على مفهوم وتطبيق السلام من ناحية والتنمية المستدامة من ناحية أخرى، مستهدفا وضع الآليات والإجراءات ذات الصلة موضع التنفيذ للوصول إلى الأهداف المنشودة والمرجوة التي حملتها مصر على عاتقها منذ توليها رئاسة الاتحاد الأفريقي فى شهر يناير الماضي، ويوفر المنتدى منصة إقليمية وقارية، يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأي وصناع السلام وشركاء التنمية في حوار دائم وتفاعل متواصل بينهم لربط السلام بتحقيق التنمية المستدامة، وهو ما يعمل على تشجيع وتحفيز مؤسسات التمويل الدولية لمساعدة وتمويل مشروعات التنمية في القارة، ويجذب الاستثمارات إليها، ويعزز استثمار مواردها المتعددة ويحولها إلى قيمة مضافة بالتوازي مع تطوير البنية التحتية بها، مما يمهد لتحقيق التنمية المستدامة.

ويشارك في أعمال المنتدى العديد من قادة أفريقيا والعالم، ورؤساء الحكومات إلى جانب ممثلي الهيئات الدولية وكبار المسؤولين الأوربيين، لبحث قضايا السلم والتنمية في القارة، ولفتح آفاق جديدة نحو تحقيق السلام والتنمية المستدامة فى ضوء تزايد وجود التنظيمات الإرهابية واستراتيجيات مواجهتها، ويتضمن المنتدى ضمن فعالياته، عقد ورشة عمل بعنوان "إسكات البنادق في أفريقيا"، فضلا عن عقد اجتماع المجلس الاستشاري الدولي للمنتدى الذى من المتوقع أن يعلن عن دورية انعقاده بصفة سنوية، ويتضمن برنامج عمل المنتدى فى يومه الأول عقد جلسة صباحية بعنوان "أفريقيا التى نريدها"، حيث يتم طرح موضوع استدامة السلام والأمن والتنمية من خلال حوار مع قادة القارة، إلى جانب توجيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رسالة للمنتدى.

ويعقد المنتدى جلسات عمل تتناول موضوعات، نحو إطار إقليمي للتعاون وتحقيق السلام والأمن والتنمية فى منطقة البحر الأحمر وخليج عدن، أسباب عدم تحقيق السلام والتنمية المستدامين حتى الآن فى منطقة الساحل، استدامة السلام: السياسات والمؤسسات والشركات، وبناء الدول بعد هزيمة الجماعات الإرهابية، فيما تدور مناقشات اليوم الثاني والأخير من أيام أعمال المنتدى، حول موضوعات تعزيز دور المرأة في تحقيق السلام والأمن والتنمية، النزوح القسرى في أفريقيا، تعزيز شراكة أفريقيا مع العالم، أمن الطاقة في أفريقيا، دور التمويل الرقمي والشمول المالي في استدامة التنمية والسلام، وتمويل التعافي الاقتصادي بعد النزاعات، ويتم خلال الجلسة الختامية للمنتدى إطلاق "إعلان أسوان"، الذى يستعرض ملامح دولة السلام والتنمية المستدامة .

أسوان "عاصمة الشباب الأفريقى"، كما أعلنها الرئيس السيسى في مطلع تولي مصر لرئاسة الاتحاد الأفريقي، أوشكت على الانتهاء من خطتها الطموحة التى تبنتها استعدادا لاستقبال ضيوف "منتدى السلام والتنمية المستدامة"، حيث تجملت المدينة، وتم الانتهاء من تطوير كافة مرافقها العامة، تقوية شبكة الاتصالات والإنترنت، تجديد ميدان العقاد حتى طريق الكورنيش بطول 20 كيلومترا، رفع كفاءة الحدائق والإنارة، وتزيين الشوارع بلوحات جدارية مبدعة وبأعلام الدول المشاركة في المنتدى وتعليق لافتات الترحيب بالضيوف والانتهاء من تجهيز المناطق والمواقع الأثرية وتهيئة المعابد والمعالم السياحية لاستقبال الضيوف .