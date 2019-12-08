اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، تبني الكونجرس الأمريكي قرارا داعما لحل الدولتين سابقة ستدخل التاريخ، وتغييرا هاما في السياسية الأمريكية تجاه فلسطين وضربة للرئيس دونالد ترامب وللمستوطنين.

وقال في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين، إن هذا القرار الصادر عن الكونجرس سيصبح نقطة ارتكاز تؤكد لترامب أن قراراته المخالفة للقانون الدولي باطلة ولاغية ولا تخلق حقا ولا تنشئ التزاما.

وأوضح عريقات، أن هذا القرار شمل التأكيد على إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيل ي ويعترف بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وهي نقطة الارتكاز المدمرة لقرار القومية العنصري الذي صدر عن الكنيست الإسرائيل ي الذي اعتبر حق تقرير المصير لليهود فقط، واضاف المسؤول الفلسطيني، أن القرار أكد مسألة أخرى، وهي أن الحل يقوم على أساس حل الدولتين الذي يهيئ لدولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب بأمن وسلام مع إسرائيل ، ومن ثم يقول القرار حتى نصل إلى ذلك لا بد سياسيا أن نؤكد معارضتنا للاستيطان والتوسع الاستيطاني، والتحدث عن وجوب عدم اتخاذ اجراءات أحادية من ضمنها ضم الأراضي.

وشدد عريقات، على ضرورة البناء على هذا القرار، مشيراً إلى أنه أجرى عدة اتصالات ومداولات مع شخصيات دولية عدة، كان آخرها مع مبعوث الصين لعملية السلام، والذي أكد أن دولته تؤيد حقوق الشعب الفلسطيني، واعتبر بدوره هذا القرار يسند مواقفه الداعمة لقضيتنا.

وأشار عريقات إلى أن الرئيس محمود عباس تحدث خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الأخير أمام الصحافة، ووسائل الاعلام ليعلن عن قرارات مصيرية سيتم اتخاذها في رسالة واضحة إلى واشنطن وتل أبيب، إذا ما أقدمت الأخيرة على الضم واستمرت بالاستيطان ومواصلة سياستها الاستيطانية بالخليل ومدينة القدس وفي الأرضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداء على المؤسسات والمواطنين، وعلى الطواقم الصحفية، وكان آخرها اعتقال موظفي الاعلام الرسمي بالقدس، والرسالة الثانية التي أشار لها الرئيس مفادها التأكيد على إجراء انتخابات برلمانية وتشريعية، وأنه لا انتخابات دون مدينة القدس الشرقية، أما الرسالة الثالثة: "أن لا أولوية فوق وحدتنا الوطنية وفوق إنهاء الانقسام والعودة لصناديق الاقتراع وإرادة الشعب".

عريقات: يجب التركيز على ما هو واجب أن نقوم به من أجل تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات

وأكد عريقات، أنه يجب التركيز على ما هو واجب أن نقوم به من أجل تذليل العقبات أمام إجراء الانتخابات وموافقة حماس على القبول بها، وإلزام إسرائيل بالسماح بإجراء الانتخابات بالقدس الشرقية، مشددا على أن قرار الانتخابات لا رجعة عنه، وهو استحقاق للشعب الفلسطيني وضروري لمواجهة صفقة القرن وتحقيق الوحدة الوطنية، مشيرا إلى توجيه رسائل خطية متطابقة لكل رؤساء دول العالم وإلى الأمين العام للأمم المتحدة ولرؤساء الاتحاد الأوروبي وعدم الانحياز والاتحاد الافريقي وكل الأطراف الإقليمية وكل الدول ذات السيادة، بتكليف من الرئيس واللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لفتح بالتعاون مع رئيس لجنة الانتخابات، مفادها بأن القيادة اتخذت قرارا بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وترجو مساعدتها لإلزام إسرائيل بعدم عرقلة الانتخابات.

وتابع عريقات قائلا: إنه بالاجتماع معهم أكدت جميع الدول دون استثناء على أنه حق للشعب الفلسطيني وسيساندونه بالكامل وأن هذه الانتخابات هامة جداً، وعلى إسرائيل أن تلتزم بالملحق الثاني من الاتفاق الانتقالي لعام 1995، مشيرا إلى أنه تم مخاطبة إسرائيل من عدد من الجهات الدولية رسمياً لكنها لم تجب حتى اللحظة، إلا أن دول العالم تعهدت لنا بأن تبذل كل ما لديها لإلزام إسرائيل بعدم عرقلة إجراء الانتخابات.