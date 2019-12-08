أعلن الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلو مقعد النائب محمد بدوي دسوقي، الذي توفي منذ أيام، أثناء حضور حفل زفاف ابنته، في ظل غياب الكثير من النواب عن تأبين نائب الجيزة الراحل، مشيرًا إلى أن المجلس سيخطر الهيئة الوطنية للانتخابات، بإجراء الانتخابات التكميلية، خصوصا أن المجلس لايزال أمامه أكثر من 6 شهور، حتى انتهاء الفصل التشريعي الحالي.

وأضاف "عبدالعال" خلال الجلسة العامة، منذ قليل، هناك حالتين للهيئة الوطنية للانتخابات من المنتظر أن تجري انتخابات تكميلية على مقاعدهما، ومن ثم نحن أيضا لدينا حالتين لإسقاط العضوية، وسنصوت عليهما، من أجل إجراء انتخابات تكميلية على مقعديهما أيضًا، قائلا: "سأطرح الأمر على الجلسة العامة، ومن يوافق يوافق.. ومن سيرفض، والتصويت سيكون نداء بالاسم، وسيكون فى مواجهة الرأي العام.

وتابع: "البرلمان من 1924، لم يشهد أن تستر على مثل هذه الحالات، ومن ثم نحن لا نتستر على أحد، وسنطرح الأمر للتصويت، منتقدا غياب النواب، وعدم حضورهم جلسة تأبين النائب محمد بدوي دستوقي "شكل القاعة مقلق".