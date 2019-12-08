أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن «جهود الدولة للنهوض بكل مرافق قطاع النقل تأتى بهدف تحقيق الربط بين أنحاء الجمهورية، بما يخدم أهداف التنمية، ويسهم فى التيسير على المواطنين». وأضاف «مدبولى»، فى تصريحات اليوم، خلال إطلاق إشارة دخول ماكينة الحفر العميق لمحطة «ماسبيرو»، ضمن محطات الجزء الأول من المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بحضور وزراء النقل، والتخطيط، والاستثمار، ومحافظ القاهرة، والسفير الفرنسى، أن مرفق مترو الأنفاق شريان حيوى ينقل ملايين الركاب يومياً، وهناك تكليفات من الرئيس عبدالفتاح السيسى باستكمال جميع مراحله والارتقاء بالخدمات التى يقدّمها.

كامل الوزير: ننجز شبكة مواصلات صديقة للبيئة.. ونفتتح محطتى "النزهة وهشام بركات" أبريل 2020

وقال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الخط الثالث للمترو يمثل حلقة الوصل بين الخط الأول، أقدم الخطوط، والذى يتبادل الخدمة معه فى محطة «ناصر»، والخط الثانى الذى يتبادل الخدمة معه فى محطتى «العتبة وجامعة القاهرة»، إضافة إلى أنه يتبادل مع خط «مونوريل» العاصمة الإدارية الجديدة فى محطة الاستاد ومونوريل 6 أكتوبر، بمحطة «بولاق الدكرور»، كما أنه حلقة وصل مع القطار الكهربائى (السلام- العاصمة الإدارية) فى محطة «عدلى منصور».

وأضاف «الوزير» أن الخط سيربط أقصى شرق القاهرة بأقصى غرب الجيزة، مع ربطه خطوط المترو الأخرى معه، ومونوريل العاصمة الجديدة، والقطار المكهرب، وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية الخاصة بمترو الأنفاق ترتكز على استمرار أعمال التنفيذ والتطوير، وفقاً لأفضل المعايير والمواصفات، خاصة مع أهمية مشروعاته كأحد الحلول الرئيسية المهمة لتحقيق السيولة المرورية، وتنقل المواطنين والتيسير عليهم، مؤكداً أن محطة «ماسبيرو» تدخل ضمن محطات المرحلة الثالثة، ورُوعى فى تصميمها استغلال موقعها بالكامل لإنشاء مبنى تجارى وإدارى أعلى جسمها، ليكون مصدراً جديداً لزيادة عائد الخط الثالث، مع الأولوية لتسكين أصحاب المحلات الذين تم نزع ملكية متاجرهم لتنفيذها.

وأضاف أنه من المخطط أن يتم افتتاح محطتى (النزهة، هشام بركات) بالجزء الثانى من المرحلة الرابعة قبل نهاية هذا العام، كما يجرى تنفيذ باقى المرحلة، ليتم افتتاحها فى أبريل 2020.

وأوضح وزير النقل أنه يجرى حالياً تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من الخط الثالث، وبلغت نسبة الإنجاز للأعمال فى هذه المرحلة 23.4%، مضيفاً أن تكلفة الخط الثالث للمترو تبلغ 97 مليار جنيه، مؤكداً عزم الدولة على وجود شبكة مواصلات متطورة تواكب الموجودة فى جميع أنحاء العالم، وتكون صديقة للبيئة.