نفى الفنان سيد مصطفى صحة واقعة خضوعه لكشف طبي بقيمة جنيهين داخل مركز طبي في منطقة أبوصير بالجيزة، بسبب تردي أوضاعه المادية، وذلك رداً على منشور متداول عن هذه الواقعة عبر موقع "فيس بوك".

وقال "مصطفى"، لـ"الوطن"، فى أول تعليق منه على الواقعة المثارة، إن ما تردد فى هذا الشأن "كلام فارغ"، بحسب وصفه، مضيفاً: "والله ما حصل الكلام ده، أنا فعلاً تعبان بس ما رُحتش عند أبوصير، وبعدين هو فيه كشف بـ2 جنيه دلوقتى؟"، متابعاً: "أنا فعلاً بتعالج بس مين الأخ اللي كاتب إني اشتكيت له ده؟ عيب، هو أي حد يكتب أي حاجة يعني".

وبسؤاله عن أوضاعه المادية خلال الفترة الراهنة، رد قائلاً: "الحمد لله مستورة ومفيش أى حاجة".

وكان حساب يحمل اسم "مينا صلاح" قد أكد الواقعة في منشور قائلاً: "الزمن ده قاسي جداً، الفنان سيد مصطفى وصل لحالة صعبة جداً في حياته، وصل لمرحلة إنه فعلاً الزمن طحنه، وبيمر بأزمات كبيرة لا يتخيلها مخلوق، من يومين صديق عزيز قابله على طريق أبوصير وطلب منه يوصله، ولما سأله إيه اللي جابك هنا يا عم سيد، قال له: كنت رايح مركز أبوصير عشان قلبي واجعني، ولما قال له: بس ده بعيد عن بيتك، قال له: أصل سمعت إن الكشف لسَّه هناك بـ2 جنيه".

وأضاف: "عم سيد بيقف على الطريق يشاور على العربيات عشان معهوش حق الأجرة، عم سيد عنده 6 بنات وعنده بيت هو مسئول عنه، المرض بهدله، واختصاراً لأي كلام كتير الراجل فعلاً بيعاني من مشاكل صعبة جداً".