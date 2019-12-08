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انطلاق معرض Cairo ICT

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محافظ بورسعيد يلتقي بمسئولي شركة إيني الإيطالية لبحث التعاون

محافظ بورسعيد يلتقي بمسئولي شركة إيني الإيطالية لبحث التعاون

"خطورة المنشطات على صحة الرياضيين" في ورشة عمل بطب بنها

"خطورة المنشطات على صحة الرياضيين" في ورشة عمل بطب بنها

الأرصاد تحذر المواطنين من الأمطار والبرودة خلال 48 ساعة: تقلوا الهدوم

الأرصاد تحذر المواطنين من الأمطار والبرودة خلال 48 ساعة: تقلوا الهدوم

عقد 11 ندوة توعوية بالقضية السكانية بقنا

عقد 11 ندوة توعوية بالقضية السكانية بقنا

تعليم القليوبية: لن يسمح للطالب باصطحاب المحمول خلال الامتحانات

تعليم القليوبية: لن يسمح للطالب باصطحاب المحمول خلال الامتحانات

جامعة بنها تشارك في ندوة الداخلية حول "كيفية مواجهة إسقاط الدول"

جامعة بنها تشارك في ندوة الداخلية حول "كيفية مواجهة إسقاط الدول"

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أذان وجرس.. مدرسة ابتدائي تجسد ملحمة الوحدة الوطنية بـ"مسجد وكنيسة"

أذان وجرس.. مدرسة ابتدائي تجسد ملحمة الوحدة الوطنية بـ"مسجد وكنيسة"

تصل لـ120 متر مربع.. "الإسكان" تعلن طرح وحدات استثمارية بنظام التمليك

تصل لـ120 متر مربع.. "الإسكان" تعلن طرح وحدات استثمارية بنظام التمليك

مش محتاج حاجة من حد.. سيد مصطفى يكشف لـ"الوطن" عن مرضه ومصدر دخله

مش محتاج حاجة من حد.. سيد مصطفى يكشف لـ"الوطن" عن مرضه ومصدر دخله

واجه مغتصب ابنته

واجه مغتصب ابنته "مكتوف الأيدي".. والد "أشواق" يتحدث عن مأساة 5 من بناته

بالطين والخشب.. "قلوب الإنسانية" في شرم الشيخ قبل منتدى الشباب

بالطين والخشب.. "قلوب الإنسانية" في شرم الشيخ قبل منتدى الشباب

في مسقط رأس السادات.. محمود أول رئيس وحدة محلية من متحدي الإعاقة

في مسقط رأس السادات.. محمود أول رئيس وحدة محلية من متحدي الإعاقة

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