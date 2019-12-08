أكدت بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مجازاة مدير المدرسة، ونقل المعلمة لمدرسة خاصة بالمرحلة الإعدادية، على خلفية "فيديو" رقص طلاب بإحدى مدارس المحافظة، داخل الفصل التعليمي، مؤكدة أنها فوجئت به منتشرًا على الانترنت ولم يبلغها المدير بالواقعة، لذلك وقع عليه الجزاء

وأضافت "كشك"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "الحياة اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية لبني عسل وحسام حداد، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن مسؤولية نشر الفيديو والجزاء، يقع على عاتق المدرسة، ومدير المدرسة الذين خشوا من الإحراج جراء شكواهم من ذلك الأمر، موضحة أن الوزارة تعمل على جذب الطلاب، بكل الطرق: "لغينا نظام الحصص وعملنالهم 3 محاضرات بس في اليوم، وبنجبلهم المدرسين اللي هما عايزينهم، وأنهم يقعدوا لحد الساعة 2".

وأكدت أن بالرغم من تشديدات الوزارة، لإلغاء السنترات التعليمية، يلاحظ في كثير من الأحيان جلوس 500 طالب في غرفة واحدة لتلقي الدروس: "بيبقوا قاعدين تحت السلم وهما عايزين ده وحاسين أنهم بياخدوا المعلومة في السنتر".