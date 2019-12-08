سلطت شاشة "Extra news"، الضوء على تقرير ألماني حذر من اختراق جماعة الإخوان الإرهابية، لمعرض التعليم الإسلامي الذي تجري فاعلياته في ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا، ويعد الأول من نوعه في البلاد.

وقال هذا التقرير، إنه بالرغم كون المعرض يُجرى تحت إشراف حكومة الولاية، لكن اثنين على الأقل من المتحدثين الرئيسيين في المعرض على علاقة وثيقة بتنظيم الإخوان الإرهابي.

وأشار التقرير، إلى أن السلطات الألمانية ممثلة في هيئة حماية الدستور تضع منظمات وقيادات تابعة لجماعة الإخوان في ألمانيا، في ولايات البلاد الـ16، تحت رقابتها، وتقدر عدد عناصر الجماعة الأساسية في ألمانيا بـ1600 شخص.