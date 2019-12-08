قبل أحمد السقا، رأس الفنانة صابرين، خلال تواجدهما سويا، فى حفل نجم العرب، الذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

ويعد هذا هو الظهور الأول لصابرين، بعد أن خلعت حجابها، وظهرت بشعرها، بعد أكثر من 20 عام على حجابها.

وكرم المهرجان، أحمد السقا، بمنحه جائزة أفضل ممثل، عن مسلسل "ولد الغلابة"، فضلا عن تكريم صابرين، عن مجمل أعمالها.

كما كان الفنان رامي صبري، حصل على جائزة أفضل مطرب عربي، ليعرب عن شكره للقائمين على الحدث لتلك الجائزة، كما شكر كل من ساهم في الانتاج الموسيقي له في مشواره الفني، من طارق العريان وشركات مزيكا ونجوم ريكوردز وروتانا.

وأهدى الجائزة لزوجته شيرين، مؤكدًا وجود العديد من الفناين الأفضل منه، ولكنه يعتز بتلك الجائزة، ويتمنى أن يكون دائما عند حسن ظن جمهوره، الداعم الأكبر له دائمًا وأبدًا.